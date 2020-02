Zijn de Oscarwinnaars al bekend?

De Oscars, de belangrijkste filmprijzen, worden dit weekeinde in Hollywood uitgereikt. Uiteraard is er commotie, over het gebrek aan diversiteit bijvoorbeeld. En maakte de organisatie nou zelf al de winnaars bekend in een tweet?

Los Angeles

Daags voor de uitreiking van de Academy Awards, zoals de Oscars officieel heten, gonst het altijd van de voorspellingen over wie met welke prijs naar huis zal gaan. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscar-uitreiking, speelde er dit jaar gretig op in. Met een tool op Twitter kunnen mensen hun voorspelling doen, waarna die verschijn..

oude mannen

Sam Mendes, de regisseur van 1917, is ook favoriet voor de Oscar Beste regie. Bong Joon-ho van Parasite is opnieuw een stevige concurrent. Greta Gerwig, de regisseur van Little Women, leek ook kans te maken op een nominatie voor Beste regie, m..

