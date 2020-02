Kirk Douglas (1916-2020): Spartacus en eigengereid Hollywoodicoon

Douglas was een van de laatste nog levende acteurs uit het klassieke Hollywood-tijdperk. Hij kwam op de wereld in Amsterdam, in de staat New York, onder de naam Issur Danielovitch Demsky. Hij groeide op in een arm migrantengezin. Zijn vader, een voddenman, kwam uit Wit-Rusland, zijn moeder uit Oekraïne. 'Izzy' bleek talent te hebben voor worstelen, kreeg een beurs..

Douglas debuteerde in 1946 in The Strange Loves of Martha Ivers en viel mede door zijn knappe verschijning op. Tien jaar later was hij met goede hoofdrollen al drie keer genomineerd voor een Oscar, onder andere met zijn vertolking als Vincent van Gogh in Lust for Life (1956). Hij zou de prijs echter nooit winnen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .