Little Women: Warme film, origineel slot

Little Women is opnieuw verfilmd, met een sterrencast. Een verhaal van romantiek en strijd.

Saoirse Ronan, Florence Pugh, and Emma Watson in Columbia Pictures’ Little Women. (beeld Wilson Webb)

De zussen Meg, Jo, Beth en Amy March verheugen zich op kerst. Als het kerstontbijt klaarstaat in de eenvoudige huishouding van de familie March, loopt alles anders dan gepland. Moeder March heeft een ingrijpend voorstel. Ze komt net thuis van een groot gezin waar een kind is geboren en dat honger en kou lijdt. Zullen ze het lekkere ontbijt, hun kerstcadeaus en hout voor de kachel naar dat ge..

Het is een kenmerkende scène in de Amerikaanse roman Little Women (1868) van Louisa M. Alcott, in Nederland verschenen in twee delen: Onder moeders vleugels en Op eigen wieken. De scène zit ook in het begin van de nieuwste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .