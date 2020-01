Intieme strijd op leven en dood

★★★★✩

Regie: Waad al-Kateab, Edward Watts. Met Hamza Al-Khateab, Sama Al-Khateab, e.a. 100 minuten. Kijkwijzer: vanaf 16 jaar.

In 49 bioscopen.

+ intense beelden van een stad in oorlog

Een documentaire die een oorlog terug weet te brengen tot kleine verhalen van hoop en wanhoop. Een nieuwsbericht weerspiegeld in de ogen van een kind.

For Sama is een liefdesbrief aan een kind. Dat kind heet Sama en is de dochter van burgerjournalist en activist – en inmiddels dus ook documentairemaker – Waad al-Kateab. Waad en haar man Hamza voelden een sterke innerlijke overtuiging zich te verzetten tegen de terreur van president Assad in hun land. Zij door beelden van de oorlog naar buiten te brengen, die via de Britse..

