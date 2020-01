Goldie: een kleurrijke jonge vrouw die haar dromen probeert te verwezenlijken

In Goldie blijft een jonge vrouw staande in moeilijke omstandigheden door vast te houden aan haar doel beroemd te worden. Niet voor zichzelf, maar om haar zusjes te redden.

In 2015 debuteerde de jonge Nederlandse regisseur Sam de Jong (1986) met de eigenzinnige speelfilm ‘Prins’. In bij vlagen vervreemdende scènes werd daarin het verhaal van Ayoub verteld die opgroeit in Amsterdam Noord en daar zijn weg zoekt in een samenspel van een gebroken gezin en de duistere kanten van de straatcultuur.

Inmiddels woont De Jong in Amerika en gaat met zijn tweede film Goldie verder op zijn eerder ingeslagen weg. Net als Ayoub is Goldie op zoek. Tegen de achtergrond van New York worstelt ook zij met de gevolgen van een leven aan de onderkant van de maatschappij. Haar vader is buiten beeld en haar moeder handelt in drugs, zelfs onder de ogen van Goldie’s jonge zusjes. Zelf droomt Goldi..

