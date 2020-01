Just Mercy is een indringend drama over een onterecht ter dood veroordeelde

Het nieuwe filmjaar is goed begonnen: na 1917 volgt nu Just Mercy, een prachtig drama over racisme en het falen van politie en rechtsstaat. Net als het indrukwekkende The Hate U Give (2018) probeert Just Mercy discriminatie en vooroordelen bespreekbaar te maken. En dat is helaas nog steeds hard nodig.

Just Mercy toont bij het openingsshot gelijk haar kwaliteiten: we zien hoofdpersoon Walter MacMillian een boom vellen. De houtsnippers zitten op zijn kleren en in zijn baard. Hij kijkt omhoog. Waar eerst de kroon van de boom was, zien we nu de lucht. De bomen om de open plek ruisen en bewegen zachtjes mee in de wind. De beelden zijn bijna meditatief. Nog geen minuut later begint..

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van advocaat en mensenrechtenactivist Bryan Stevenson. Die herkomst merk je af en toe in net iets te gepolijste en diepzinnige uitspraken. Het is niet storend voor de vaart, maar vaak nodigen die uitspraken uit tot overdenking en daar biedt de film geen tijd voor. Zo zegt Bryan tegen een ter dood veroordeelde: ‘Wat je ook gedaan hebt, je leven he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .