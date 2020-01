Marianne overtreft Leonard Cohen

In juni dit jaar werden 55 brieven geveild, die ze elkaar in de jaren zestig schreven. Bij Christie’s brachten die 770.000 euro op. De song ‘Moving On’ op zijn postume cd Thanks For The Dance is voor haar. Iedereen was ontroerd om die trouwe liefde tussen de oude bard en zijn vergrijsde muze. En nu is er dan de film van Nick Broomfield over de twee. Marianne Ihlen trok in 1958 met haar man A..

Axel sr. trof een andere dame en vlak daarna dook een jonge Canadese schrijver op, Leonard Cohen. Marianne en hij werden een stel. De songs ‘Bird On A Wire’, ‘Hey, That’s No Way to Say Goodbye’ en ‘So Long, Marianne’ gaan over haar. In een witte badhanddoek zit ze op de hoes van zijn tweede elpee.

