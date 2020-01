In de film Out Stealing Horses klinken echo’s uit de klassieke Griekse mythologie

Out Stealing Horses is geen film voor lachebekjes. Het leven kan mensen ongenadig hard treffen. De vraag is: wat doe je met de scherven als je verwachtingen stukgeslagen zijn?

Out Stealing Horses is een coming-of-age drama. Het gaat over de 15-jarige Trond die door de gebeurtenissen van één zomer, en de nasleep hiervan, richting volwassenheid groeit. Tegelijkertijd is het een verhaal over ouderdom en vrede vinden met wie je als volwassene bent geworden. Trond is namelijk al 67 als de film begint. Hij leeft op de overgang van het vorige naar het huidig..

Als kijker besef je gelijk dat Trond een verhaal met zich meetorst. In flashbacks krijgen we zicht op wat er gebeurd is in de zomer van 1948. Het levert een melancholisch portret op. Trond brengt de zomer door met zijn vader in eenvoudige blokhut in de bossen. En ziet daar in korte tijd een optimistisch wereldbeeld afbrokkelen. Zo leert hij over de vergankelijkheid van het menselijk bestaan...

