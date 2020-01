Ziet geloof er in 2027 zo uit?

Het is 2027. Brazilië is veranderd. Het belangrijkste feest van het land is niet langer carnaval, maar het feest van de ultieme liefde: verlossing van het lichaam, pure emoties en geloftes van eeuwige liefde. Men is in afwachting van de wederkomst van de Messias.

Met deze voice-over opent Divino Amor. Onderwijl zien we beelden van een dancefeest: laserstralen, rookmachines, uitgestrekte armen en bewegende lichamen in het halfdonker. De camera volgt twee dansende mensen: de hoofdpersonen van de nieuwste film van regisseur Gabriel Mascaro. Het is het echtpaar Joana en Danilio: hij maakt rouwboeketten, zij werkt als echtscheidingsambtenaar.

Divino Amor is een bijzondere film. Qua geloof biedt het veel om over na te denken. Dat begint al met die eerste voice-over. De ‘verlossing van het lichaam’ is een verwijzing naar Romeinen 8:23. De afschaffing van het carnaval (letterlijk: vaarwel aan het vlees) lijkt te wijzen in de richting van een geloof waarbij het lichamelijke omarmt wordt. Liefde is het ultieme doel van het leven. Is dit de toekomst van het geloof?

Het brandpunt van de film is de onvervulde kinderwens van Danilio en Joana. ‘Waarom blijft God stil?’ vraagt Joana vertwijfeld aan de predikant in de drive-in kapel (!). Danilio tracht op zijn beurt ondersteboven voor een infraroodlamp zijn vruchtbaarheid te vergroten. Die spanning tussen geloof en lichaam zal alleen nog maar toenemen, temeer omdat Danilio en Joana lid zijn van het evangelisch getinte ‘Divino Amor’. Deze beweging focust exclusief op echtparen en helpt bij relatieproblemen met bijbelstudies en allerlei rituelen. Vanuit haar werk stuurt Joana hier mensen naar door: zo wil ze echtscheidingen voorkomen. Dit ziet ze als haar roeping.

Het toekomstbeeld, de geloofsvragen en -worsteling van Joana geven Divino Amor een diepte die je nog maar in weinig films tegenkomt. Op grond daarvan is deze film aan te bevelen. De film bevat echter ook expliciet seksuele beelden. Als het geloof inderdaad de omarming is van het lichamelijke is het voorstelbaar dat je dat als regisseur wilt laten zien. Maar als de bijbelstudiegroep door sommige rituelen meer op een parenclub lijkt, gaat dat erg ver. Zelfs als dit de perversie van dit geloof toont. Jammer, want juist de plottwist en het einde zijn sterk. Ook de cameravoering, knappe beelden en fantastische soundtrack zouden het verdienen om gezien en gehoord te worden. ■

Divino Amor

★★★✩✩

Regie: Gabriel Mascaro. Met Julio Machado, Dira Paes e.a. 100 minuten. Kijkwijzer: vanaf 16 jaar. In 17 bioscopen.

+ boeiende geloofsvragen

+ fantastische soundtrack

- expliciet seksuele beelden