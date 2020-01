De Eerste Wereldoorlog kwam nog nooit zo dichtbij als in deze film

Ongelooflijk. Misselijkmakend. Gruwelijk. Prachtig. Ontroerend. Beangstigend. Met al deze woorden is 1917 te beschrijven. Ik kwam na het kijken van deze oorlogsfilm doodmoe de bioscoop uit. Van het begin tot het einde zit de vaart erin en je wordt geen enkele keer gespaard. De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog had ik nog nooit van zo dichtbij meegemaakt.

Regisseur Sam Mendes gebruikt een bijzondere manier van filmen: 1917 is een one-shot film. Dit betekent dat de hele film eigenlijk in één lange shot gemaakt is. Er zijn wel meerdere opnames, maar daar merk je niks van. We zitten steeds de twee hoofdpersonen heel dicht op de huid. De camera lijkt haast vastgeplakt aan de twee Britse soldaten. Lange stukken van de film kijken we de twee in het gezicht. Dat klinkt als een rustige cameravoering, maar de twee zijn continu in beweging. Dus wat zij zeggen en doen zie je in een telkens bewegende omgeving. Dat kan af en toe leiden tot een beetje een misselijk gevoel. Op andere momenten ‘bespiedt’ de camera de twee. Dat standpunt zorgt er voor dat sommige details van het oorlogsgeweld heel dichtbij komen: soldaten in onnatuurlijke houdingen, verminkte ledematen, maden die uit een hoofd kruipen.

Heel af en toe zoomt de camera wat verder uit en krijgen we meer te zien van de omgeving waar ze doorheen lopen, kruipen of rennen. Die omgeving mag er zijn! Er is duidelijk te zien dat hier veel liefde en werk in zit. Alles klopt: het prikkeldraad en de modder van het niemandsland, de stapels patroonhulzen in de groeve met het Duitse geschut, de idyllische graslanden waar de laatste grote aanval moet plaatsvinden.

in de val

Vanuit een legerkamp achter de loopgraven is dat het haast onbereikbare doel van korporaals Blake en Schofield. De film en hun missie begint als zij van hun generaal de opdracht krijgen om een geplande aanval te stoppen. Die aanval is namelijk gedoemd om in een bloedbad te eindigen.

De waargenomen ‘vlucht’ van de Duitsers is een tactische terugtrekking om de geallieerden uit te lokken tot een grote aanval en zo in de val te laten lopen. Schofield begint met weinig haast en veel tegenzin, maar Blake heeft een hoger doel: zijn broer vecht mee in de grootscheepse aanval. Als hij op tijd is om de aanval te stoppen, blijft zijn broer leven. Blake ziet er jong uit en door zijn ondoordachte acties komt hij naïef over. Hij is snel afgeleid en zijn behulpzaamheid komt hem duur te staan. Schofield is ouder en wijzer. Vooral in het begin denkt hij alleen aan zijn eigen hachje. Als de twee langer samen onderweg zijn merk je hoe Schofield het belang van het slagen van hun missie steeds meer inziet. Uiteindelijk is hij het die de grootste ontberingen moet zien te overleven.

buiten je blikveld

Het knappe van de film is ook gelijk haar grootste minpunt. Door die ene lange shot, lijkt de film op rails te lopen. Dit is iets wat mensen die games spelen wel zullen herkennen. De acties die ertoe leiden dat het verhaal verder gaat liggen van te voren vast. Als er een Duits vliegtuig neerstort, moet je daarvoor wegrennen. Heb je dat overleefd, dan moet je het gecrashte vliegtuig gaan onderzoeken. Pas dan kan je weer verder.

Een ander voorbeeld hiervan is de kapotgeschoten brug die overgestoken moet worden omdat de vrachtwagen waarin je meerijdt daar niet verder kan.

Begrijp me niet verkeerd: het is niet zo dat je van te voren weet wat er gaat gebeuren. Nee, 1917 kent genoeg verassingen en wendingen. Maar doordat je vaak de twee van achteren volgt, zie je steeds alleen de weg die zij gaan. Andere opties blijven daardoor letterlijk buiten je blikveld. Toch kunnen we maar beter dat minpunt voor lief nemen: het perspectief zorgt namelijk juist voor het gevoel helemaal ondergedompeld te worden in de beproeving van de twee soldaten.

Het is vooral deze ervaring die je meeneemt van 1917 en die je voorstelling van de grote oorlog zal blijven kleuren. Het zijn indringende beelden die je nooit meer zult vergeten: de kersenboomgaard met haar bloeiende, omgehakte bomen, de in het witte krijt uitgegraven loopgraven, de legereenheid die ademloos naar het gezang van één van hun kameraden luistert en de door lichtkogels griezelig belichte stad. ■

1917

★★★★★

Regie: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns. Met George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch e.a. 119 minuten. Kijkwijzer: vanaf 12 jaar. In 142 bioscopen.

+ indrukwekkende one-shot film

+ indringende, detaillistische beelden