Once Upon a Time in Hollywood en 1917 grote winnaars Golden Globes

De films Once Upon a Time in Hollywood en 1917 zijn flink in de prijzen gevallen bij de Golden Globes, het prestigieuze evenement voor films en tv-series in Hollywood. Presentator Ricky Gervais zorgde met zijn openingswoorden voor opschudding.

Beverly Hills

De film Once Upon a Time in Hollywood van regisseur Quentin Tarantino – een komedie over de Amerikaanse filmwereld in de jaren zestig – werd bekroond met de award voor beste komedie of musical.

1917 van regisseur Sam Mendes won in de categorie drama. De film is gebaseerd op het oorlogsverhaal van de grootvader van Mendes tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Netflix was de grote verliezer van de avond. Films van de streamingdienst sleepten de meeste nominaties in de wacht, maar van alle Netflix-genomineerden won alleen actrice Laura Dern voor haar rol in Marriage Story een Golden Globe.

De Britse komiek Ricky Gervais presenteerde het evenement en zorgde direct voor opschudding. In zijn openingsspeech, waarin hij niets van de aanwezige beroemdheden heel liet, werd de Brit meermaals gecensureerd door het Amerikaanse televisienetwerk NBC. Gervais maakte enkele grove grappen, onder meer over actrice Judi Dench en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, aan wiens leven vorig jaar een einde kwam in een gevangenis in New York. De officiële lezing is dat Epstein zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt, maar daaraan wordt onder meer door Gervais sterk getwijfeld.