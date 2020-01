Jojo Rabbit: Leer de mensen lachen om zichzelf

Met Jojo Rabbit heeft het nieuwe filmjaar gelijk in de eerste week al een fris verhaal in huis dat nog weleens hoog zou kunnen gaan scoren in de eindejaarslijstjes.

Het is nogal een maffe film. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en het is een komedie. Twee zaken die zo op het eerste gezicht maar lastig met elkaar te verenigen lijken, maar in de satire die wordt opgedist, blijken ze opeens prima bij elkaar te passen. Hoofdpersoon is de 10-jarige Johannes Betzler. Gehersenspoeld als hij is door het regime weet dit Duitse jongetje niet beter dan dat een goede nazi zijn het hoogst haalbare is in het leven. Logisch dus dat hij zich aansluit bij het Jungvolk, een onderdeel van de Hitler Jugend voor jongens van zijn leeftijd. Op een kamp raakt hij echter gewond en moet genoegen nemen met administratieve taken. Groot is zijn schrik als hij vervolgens thuis ontdekt dat zijn moeder een Joods meisje verborgen houdt. Opeens krijgen zijn overtuigingen – die vooral naar voren komen in gesprekken die hij voert met een ingebeeld vriendje, verdacht veel lijkend op Adolf Hitler – het zwaar te verduren. Deze Elsa is dan wel Joods, maar ze heeft geen schubben of hoorntjes. Ze lijkt eigenlijk verdacht veel op hemzelf.

De film overtuigt door het knappe spel van de twee jonge hoofdrolspelers. Hun timing is sterk en ze wisselen met het grootste gemak komische scènes en gevoelige momenten af. Daarnaast is de humor absurdistisch. Je voelt al snel aan dat hiermee het oorlogsleed niet vergoelijkt wordt. Integendeel, de snelle grappen ontmaskeren juist de verwrongen denkbeelden die eraan ten grondslag liggen. Een groep kinderen op kamp die juichend reageren als een boekverbranding wordt aangekondigd. Of een ontmoeting waarbij iedereen elkaar netjes afzonderlijk begroet met een ‘heil Hitler!’. Het is als in het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’.

Wanneer nota bene een kind begint te lachen, blijkt de macht weinig om het lijf te hebben. Het besef dringt door: eigenlijk is het om je dood te schamen dat je er eerder anders over dacht. Zulk lachen is broodnodig. In elke tijd waarin macht totalitaire vormen dreigt aan te nemen – en welke tijd is dat niet? – zijn er narren nodig die onthullen en mensen leren lachen om zichzelf, want daarin schuilt bevrijding.

Jojo Rabbit

★★★★✩

Regie: Taika Waititi. Met: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, e.a. 108 minuten. Kijkwijzer: vanaf 12 jaar. In 79 bioscopen.

+ ontregelende humor

+ serieuze boodschap