La Belle Epoque: de scènes van toen

Ach, de liefde. Wat een weemoed. In ieder geval in La Belle Époque, want veel is er niet meer van over in het leven van Victor.

De aansluiting met de moderne tijd is hij definitief verloren. Een ouderwetse striptekenaar is hij. Er is geen droog brood mee te verdienen, maar hij vertikt het te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zijn vrouw kan het niet langer aanzien en zet hem met wat schamele bezittingen op straat.

De oplossing voor zijn melancholische inborst wordt hem geboden door de vriend van zijn zoon. Victor heeft zich ooit over hem ontfermd en als dank biedt deze jonge man zijn oude vriend een reis naar het verleden. Het bedrijf dat hij leidt, genaamd ‘Tijdreizigers’, laat mensen namelijk een zelfgekozen periode uit de geschiedenis herbeleven. Als de klant maar betaalt, is alles mogelijk. Stap terug in de Tweede Wereldoorlog of raak in gesprek met Ernest Hemingway. Victor heeft een duidelijke wens. Terug naar 16 mei 1974, de dag waarop hij zijn vrouw leerde kennen. Toen de liefde nog moest ontluiken en nog lang niet was verdord, zoals nu. De scènes van toen, in het café La Belle Époque, tekent hij zonder moeite gedetailleerd uit.

liefde

Als de film dit kleine, sympathieke gegeven in alle eenvoud had uitgewerkt, was er vast een mooi verhaal uitgerold. Dat verhaal is in de kern ook wel aanwezig.

We zien Victor plaatsnemen in het café en zich langzaam maar zeker overgeven aan de onwennige situatie. Zijn herinneringen ontvouwen zich voor zijn ogen en waar nodig stuurt hij zelf wel bij. Dat verliefde gevoel van toen duikt zelfs weer op. Met liefde betaalt hij fors bij om de illusie nog wat langer te rekken. Dit uitgangspunt stemt vrolijk en is ook knap uitgewerkt. Je zou wensen dat een bedrijf als Tijdreizigers echt bestond.

Wat echter ruis oplevert, is dat de regisseur van het hele spektakel een soort knipperlichtrelatie heeft met de actrice die Victors vrouw speelt. Hun gekissebis en gevecht op de achtergrond leidt alleen maar af van het kleine geluk dat Victor (her)beleeft. Die regisseur is bepaald ook geen sympathieke persoon. Als een kwade genius begint hij het verhaal zelfs te sturen. Het geeft de film een cynische bijsmaak die de rest van het verhaal geen goed doet. Alsof je in een glas heerlijk zoete limonade een schep zout gooit. Zonde.

La Belle Epoque

★★★✩✩

Regie: Nicolas Bedos. Met: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, e.a.

115 minuten. Kijkwijzer: vanaf 12 jaar. In 45 bioscopen.

+ sympathiek verhaal …

- …raakt verstoord door onsympathieke ondertoon