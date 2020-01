Het laatste sprankje hoop is verborgen

The Cave is een krachtige documentaire over een ziekenhuis in een belegerde stad. Nog voordat er een half uur van de documentaire van regisseur Feras Fayyad over de oorlog in Syrië voorbij is, vraag je je als kijker af: waar is God in deze ellende?

Ghouta, Syrië, 2018. De stad ligt er in het ochtendgloren vredig bij. We zien vogels vliegen, horen Arabisch gezang en een stofwolk verwaait langzaam door de wind.

Dan opeens gegier en kort daaropvolgend een enorme explosie. Stukken gebouw vliegen in het rond. We zien de raketten langs vliegen. Ze landen in de stad, nog meer explosies, rookwolken en rondvliegend puin. De camera daalt af, dwars door een gebouw, door puin en aardlagen naar beneden. We zijn beland in The Cave.

schuilkelders

The Cave is een ondergronds ziekenhuis in het belegerde Ghouta. Ze is onderdeel van een uitgebreid gangenstelsel met veel ondergrondse schuilkelders. Via een 3D-animatie zien we de omvang van dit netwerk onder de stad. Bij elke luchtaanval vlucht de achtergebleven bevolking deze ondergrondse stad in. De slachtoffers van de aanvallen worden zo goed en kwaad als het kan in het ziekenhuis behandeld. The Cave volgt daarbij vooral kinderarts Amani. We leren haar kennen als zij bij weer een bombardement vertwijfelt uitroept: ‘Waakt God echt over ons?’



beeld cinema delicatessen

Nog voordat er een half uur van de documentaire voorbij is, vraag je je datzelfde af. Waar is God in deze ellende? The Cave is bijzonder heftig en deprimerend. Langzaam maar zeker verlies je met de artsen en verplegers de hoop in een goede afloop. Elke aanval leidt tot een nieuwe stroom van verminkte volwassenen en kinderen. Steeds meer mensen schuilen in de gangen. Steeds meer kinderen en volwassenen raken ondervoed. Iedereen heeft wel iemand verloren. ‘Het is een hel daar. Waarom blijf je daar nog?’ vraagt Amani’s vader haar telefonisch.

In een gesprekje met een gewond meisje legt Amani dat uit: ‘We leven zodat we iets belangrijks kunnen worden.’ Daarom gaat ze in de belegerde stad op levensgevaarlijke huisbezoeken en staat ze bij de poort van het ziekenhuis te wachten op nieuwe slachtoffers. Daarom gaat ze door als er geen medicijnen en onvoldoende voedsel voor de patiënten meer is. Daarom weet ze niet meer wanneer ze voor het laatst geslapen heeft. Daarom antwoord ze: ‘Ik weet dat dit leven zwaarder zal zijn, maar het is ook echter.’

hel

Je ziet hoe de verplegers en artsen steeds meer psychisch uitgeput raken. Ze worden overgevoelig. Alle harde geluiden lijken op bombardementen en de bombardementen klinken nog harder. Je ziet de constante stress en angst in hen sluipen. Dat leidt soms tot zwarte humor. Als er ‘s ochtends weer een bombardement begint zegt een verpleegster: ‘Ze wensen ons goedemorgen, dokter!’

Tijdens de documentaire krijg je heel veel bewondering voor het personeel. Voor Amani nog het meest: zij is naast kinderarts ook directrice van het ziekenhuis en dat wordt haar als vrouw niet in dank afgenomen. Een aantal keer loopt de discussie hierover hoog op en haar collega-arts moet voor haar opkomen.

Als kijker van The Cave vraag je je af: maak je je daar nu boos over? Amani redde jouw kind! Zij is gebleven om te doen wat ze kan! Amani vindt dat religie te makkelijk wordt misbruikt. ‘Ze gebruiken gewoon wat ze handig vinden.’ Het is een verwijt dat elke gelovige zich mag aantrekken.

Naast de hoop die het ziekenhuis op die donkere plek biedt, zijn er ook vrolijke momenten. De gesprekjes die Amani heeft met kinderen, de lol onder het personeel om eten of muziek, het vieren van Amani’s verjaardag en uitgelaten kinderen in een speeltuin. Veel beelden blijven in je geheugen gegrift door de ellende, andere omdat ze prachtig zijn: de verwoeste stad waar Amani in wandelt. Of Amani die in een tunnel de donkerte inloopt.

chloorlucht

Amani was bij de roemruchte gifgasaanval van 2013. In de documentaire herhaalt dit zich weer: mensen zonder wonden sterven. Chloorlucht vult het ziekenhuis. Iedereen moet maskers op. Slachtoffers rollen met de ogen, halen onregelmatig adem, hallucineren. Later in de film zien we de zwarte wolken van verbrande kleren.

The Cave is allesbehalve makkelijk om te kijken. Angst, ellende, bloed, dood en hopeloosheid vullen beeld na beeld.

Toch denk ik dat we het al de vluchtelingen die op hun vlucht naar Europa verdrinken verplicht zijn. Je zult nooit meer kunnen zeggen dat ze daar maar moeten blijven of dat je niks wist van hun ellende.

De laatste filmbeelden van The Cave tonen ons het lot van Syrische burgers die vluchtten, nog steeds vluchten of gestorven zijn tijdens hun vlucht. ■