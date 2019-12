De slag om de Indiase geschiedenis

Nog een paar jaar en India is qua inwonertal het grootste land ter wereld. Maar het land is ook bezig met het weven van een nationaal geschiedenisverhaal. Grote, episch opgezette films van de Bollywood-filmindustrie spelen daarin een eigen rol, zoals nu ‘Panipat, het grote verraad’.

Een grootse miljoenenfilm over historische veldslag om de heerschappij over Noord-India zaait veel onrust.

‘De dood slaat toe waar zijn schaduw valt.’ Zo kondigde de Indiase acteur Sanjay Dutt, een van de hoofdrolspelers in de historische film Panipat, de Afghaanse heerser Ahmad Shah Abdali aan, pal voordat de film deze maand in India in première ging. Panipat gaat over een van de grootste en meest beslissende veldslagen uit de achttiende eeuw: de Derde slag van Panipat, in het begin van 1761. De slag was een keerpunt in de geschiedenis van India en markeerde het begin van het einde voor het toenmalige Maratharijk.





Maar de film bedoelt meer te zijn dan een geschiedenisverhaal. Het epos benadruktdat ‘voor de Marathastrijders van Hindustandapperheid hun plicht en hun religie is’. Of,zoals Sadishiv Rao Bhau, de leider van de Marathastrijdmacht die Abdali moet tegenhouden, het in de film zegt: ‘Ik ben bereid te sterven voor maar één stofkorrel van mijn moederland.’ Panipat is vooral een verhaal over de‘eigen’ geschiedenis, en over wat de oorspronkelijke waarden van de eigen cultuur zijn.

veel personages

Het visuele spektakel in de film, met prachtig uitgewerkte historische kostuums, de paleizen uit de Mogul- en Maratharijken en de groots opgezette scènes, biedt buitenlanders een fascinerende blik op een vaak onbekende Indiase geschiedenis. In het verhaal spelen veel personages en lijnen door elkaar, wat in werkelijkheid ook zo was, met partijen die bondgenootschappen sluiten en verbreken, de dubbele rol die sommigen spelen en het verraad dat daarmee gepaard gaat. De film brengt in beeld hoe de Maratha’s, hindoekrijgers verenigd in de Maratha Confederatie, steeds meer macht weten te krijgen in het noordelijke deel van het huidige India en een deel van Pakistan.

Al eerder, in het begin van de achttiende eeuw, hadden ze de Mogulkeizer weten te verslaan. De islamitische Moguls hadden in het begin van de zestiende eeuw India onderworpen, na de eerste Slag van Panipat. In de twee eeuwen die volgden, verzamelden ze fabelachtige rijkdommen en bouwden even fabelachtige paleizen en ook de beroemde Taj Mahal, het mausoleum voor de echtgenote van de vijfde Mogulheerser Shah Jahan. Na het verslaan van de Mogulheerser drongen de mobiele legers van de Maratha’s steeds verder op richting het huidige Afghanistan en Pakistan. Daar had in diezelfde tijd Ahmad Shah Abdali (ook wel Duranni genoemd) het Durranirijk gesticht, dat uiteindelijk Afghanistan, Pakistan en delen van het huidige Turkmenistan en India zou omvatten.

De islamitische Abdali zelf wordt in de film uitgebeeld als een afschrikwekkende, slimme en meedogenloze leider die bij een moordaanslag op hem eigenhandig de aanvallers doodt. In januari 1761 kwam het in de Derde slag van Panipat tot de finale confrontatie tussen de Maratha’s en Abdali.

In de film wordt dit met veel effecten en grote scènes uitgebeeld. Maar juist dit deel bevat wel de meest waarheidsgetrouwe onderdelen van de film. De Maratha-officieren op hun strijdolifanten en paarden bleken kwetsbaar tegen de Afghaanse zware kanonnen en zamburak – kleine kanonnen die op speciale kamelenzadels waren gemonteerd en zo mobiel konden worden ingezet.

Hoewel het overgrote deel van het Marathaleger zou sneuvelen, zijn de Maratha’s in de film moreel gezien de overwinnaars. ‘Zij zijn de helden die het in het grote bloedbad dat de Slag om Panipat ook echt was, hebben moeten afleggen tegen de invallers’, zo omschrijft oud-ambassadeur in India Fons Stoelinga de rol van deze slag in de geschiedenis van India.

Verschillende Indiase media benoemen de onderhuidse dubbele lading waarmee de islamitische Afghanen in beeld worden gebracht. Ook heeft regisseur Ashutosh Gowarikar in Panipat naar eigen zeggen juist een poging gedaan Abdali respectvol neer te zetten. Dat is al een hele verbetering vergeleken met twee andere recente Bollywoodfilms, waarin moslims er erg negatief uitkomen. Toch hebben vrijwel alle beelden rond Abdali te maken met bloed en wreedheid, merkt bijvoorbeeld ook het Indiase zakenblad Mint op.

In Afghanistan is er grote verontwaardiging over de portrettering van Abdali. Hij wordt er geëerd als de vader van de natie, Abali Baba, Vader Abdali, zoals Afghaanse media hem steevast aanduiden. Ook in Pakistan, dat met India in conflict is over Kasjmir, zijn er felle reacties. ‘Hindoe-extremisten hebben Bollywood overgenomen en beelden de haat tegen moslims uit’, is er een van.

In India zelf barstten ook protesten los. In Rajasthan, een deelstaat met zeventig miljoen inwoners, schortten alle 76 bioscopen na gewelddadige acties de voorstellingen van de film op. De boosheid werd opgeroepen door de manier waarop de lokaal vereerde Maratha Surajmal als verrader wordt neergezet. Hij zou de zwaar geteisterde Marathatroepen een veilige toevlucht hebben geweigerd. De nationale filmraad en ook het Hooggerechtshof werden erbij gehaald en uiteindelijk zijn afgelopen week elf minuten met ‘incorrecte beelden’ uit de film verwijderd.

verdeeldheid

Het vormgeven van de nationale geschiedenis in de vorm van een populaire Bollywoodfilm blijkt een heikele onderneming in een land met zo’n verdeeld en ook verschillend beleefd verleden. Dat komt ook naar voren in de heftige protesten in de afgelopen weken tegen de hindoe-nationalistische koers die de regering volgt. De film wordt binnen en buiten India nu ook in het licht van die koers gezien.

Het verleden van India kent uiterst gewelddadige perioden. Dat ziet de film onder ogen, maar tegelijk wordt het verdedigen van het moederland ten koste van alles tot voorbeeld gesteld. Naast de interne verdeeldheid krijgt die boodschap onbedoeld een meer sinistere lading door de opgelopen spanning met het moslimbuurland Pakistan – zeker nadat in het conflict over Kasjmir zowel Indiase als Pakistaanse politici hadden gezinspeeld op het mogelijk inzetten van kernwapens. De boodschap van de film, ‘ik ben bereid te sterven voor ook maar één stofkorrel van mijn land’, klinkt dan toch anders.

Panipat gaat 21 december in première in de Verenigde Staten, maar is in Nederland alleen in een gelimiteerd aantal voorstellingen te zien.