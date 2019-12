Cats: Even wennen aan vreemde katmensen

Het Oscar-winnende Les Misérables van Tom Hooper is een van de beste musicalverfilmingen. Dat succes evenaren is moeilijk, maar met Cats leek hij goud in handen te hebben.

Ook dit verhaal is van een groot schrijver, Nobelprijswinnaar T.S. Eliot. Aanvankelijk kon zijn kattenpoëzie in Old Possum’s Book of Practical Cats (1939) op weinig begrip rekenen. Had een intellectueel als Eliot niets beters te bieden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog dan katten, voor wie weinig meer dan de hongerdood in het verschiet lag?

Toch had het verhaal diepere lagen (zoals Tolkiens twee jaar eerder uitgebrachte The Hobbit). Een persoonlijke laag lag in Eliots mislukte huwelijk met Vivienne, die koketteerde met het fascisme, terwijl Eliot interesse had in de Rooms-Katholieke Kerk. Vivienne was een hondenliefhebber, Eliot meer een kattenman. Hun persoonlijke verschillen reflecteerden ook de politieke tegenstellingen van die tijd. Destructief en dreigend dierengedrag paste goed in het tijdbeeld waarin fascisme en nazisme opkwamen, maar zijn gedicht bood vooral hoop in de zoektocht naar geluk.





Eliot gaf het verhaal ook een religieuze laag mee. Het idee van katten met negen levens, die zij met prestaties moeten verdienen, biedt een mooie bezinning over het leven na de dood als beloning. Het grote succes van Cats kwam in de jaren tachtig en negentig op het podium, nadat musicalkoning Andrew Lloyd Webber Eliots poëzie op muziek had gezet. Toen Hooper zijn tanden zette in de eerste echte filmadaptatie, stond hij direct voor de grootste uitdaging. Hoe geef je katten weer die het vooral van (menselijke) dans moeten hebben? Een dierlijke herinterpretatie zoals in The Lion King zou niet werken en de typische podiumkostuums waren niet filmisch genoeg. Na veel ontwerpen besloot hij tot hybride figuren met een vacht van computeranimatie en het herkenbare gezicht van de vele beroemde dansers, zangers en acteurs in de cast.

Het is wennen aan deze vreemde katmensen. Vele critici brachten dat niet op en sabelden Cats neer als ‘cat’astrofe. Wie openstaat voor deze curieuze creaturen en hun magische schermpresentatie, ontdekt een diep verhaal met een mooie vormgeving en ontroerende uitvoering. Wie als onbevangen kind kan kijken, zal ervan smullen en nog dagenlang nazingen. ■