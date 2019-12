Een Palestijnse komedie, kan dat wel?

Filmmaker Elia Suleiman is een Palestijn, uit Nazareth. Zonder te weten waar zijn films over gaan, heb je direct een associatie met de Palestijnse problematiek, als je dit feit hoort.

Wie Palestina zegt, impliceert automatisch conflict. Suleiman vindt dat daar genoeg tragedies over gemaakt zijn. Hij stelt het conflict op een andere manier aan de orde, namelijk in de vorm van prikkelende komedie. Zo maakte hij tien jaar geleden het op filmfestivals goed ontvangen The Time that Remains.

Daarin liet hij zien hoe het oprichten van de staat Israël en de overgave van Nazareth aan het Israëlische leger doorwerkt tot op de dag van vandaag, onder de sluier van relativerende humor. Als een conflict geen einde kent, is de enige manier om gezond te blijven het omarmen van de waanzin, zo hield hij ons voor.

In It Must Be Heaven gaat Suleiman verder om het absurde van het alledaagse te registreren. Suleiman heeft naast productie, regie en scenario ook weer de hoofdrol op zich genomen. Hij speelt opnieuw zichzelf, maar nu onderweg van zijn huis in Nazareth naar filmsponsors en -studenten in Parijs en New York. Thuis en onderweg observeert hij allerlei alledaagse culturele situaties. Hij doet dit zonder verbaal commentaar.

paranoïde

Naast zichzelf voor te stellen, doet hij er het zwijgen toe en laat zijn wenkbrauwen het acteerwerk doen. Hij is een figuur die vooral registreert en zijn omgeving in zich opneemt, zoals de Franse filmmaker Jacques Tati zich in de jaren vijftig tot zeventig als Monsieur Hulot presenteerde, maar dan met de stoïsche ‘deadpan’-blik van de held van de Amerikaanse zwijgende film, Buster Keaton.

Op deze wijze brengt hij nu niet het conflict zelf aan de orde, maar het genoemde idee van de onontkoombaarheid van het conflict. Waar hij ook komt, ziet men hem als een curieus aspect van de politiek-religieuze situatie, zelfs als hij niets zegt. Zijn personage wordt er bijna paranoïde van.





ironische observatie

Telkens gaat zijn aandacht naar situaties waar de politie aan te pas moet komen, maar op hilarische wijze blijkt de politie steeds iets anders aan het hoofd te hebben dan hij gewend is van Nazareth. Door zijn best te doen te ontkomen aan de politiek-religieuze spanningen, benadrukt hij hoe omnipresent die situatie is.

Door het surrealisme van de werkelijkheid te benadrukken, ontlaadt hij de spanning met zijn ironische observatie, maar tegelijkertijd legt hij juist die spanning bloot door de kunst van het weglaten. Zijn conceptuele benadering laat zien hoe het stigma van de Palestijn als ontheemde door het stigma werkelijkheid wordt.

Door de grappige situaties laat hij zien dat een Palestijnse komedie zowel mogelijk als onmogelijk is, een zogenaamde oxymoron. Humor blijkt een uiterst effectieve manier om de Palestijnse identiteit te bevragen, maar een ineffectieve manier om die identiteit vast te leggen. De identiteit ontstaat door de spiegeling aan andere culturen.

De scènes, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, vormen samen een spiegel voor de Palestijnse cultuur, gereflecteerd op de Europese en Amerikaanse cultuur. Zo rijgt Suleiman een prachtige parelketting van symbooltjes, mild kritisch en wrang komisch.

Vanaf de sterke opening van de film, waarin een orthodoxe priester een onwillige portier een onorthodox lesje leert, tot het einde van de film, blijf je lachen om de situaties waarin Suleiman zich situeert. Tegelijkertijd blijf je je ook ongemakkelijk voelen over dat voortdurend moeten lachen. Regisseur Suleiman geeft een fraai staaltje van zelfreflexief filmen en It Must Be Heaven is daarom terecht geselecteerd als Palestijnse inzending voor de komende Oscars.

Een betere representatie kan Palestina zich niet wensen. ■