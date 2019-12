Apocalyps Now: Complete chaos in Vietnam-oorlog

Na een eerdere remake in 2001 is de film opnieuw onder handen genomen. Iets meer dan 3 uur duur het epos nu, waarbij beelden en geluid een digitale oppoetsbeurt hebben gekregen. Het doet recht aan deze film die in het maakproces geen einde lijkt te kennen. Even wat feiten op een rijtje. Na ongeveer een maand werd de ene hoofdrolspeler ingewisseld voor een andere. Deze nieuwe hoofdrolspeler, acteur Martin Sheen, werd tijdens de opnames getroffen door een hartaanval.

Een andere belangrijke rol werd vervuld door Marlon Brando, met wie Ford Coppola al eerder had samengewerkt voor The Godfather. Brando verscheen echter lusteloos, tegendraads en dik op de set. Zijn weerspannige gedrag kostte de nodige tijd en er moesten allerlei kunstgrepen uitgevoerd worden om zijn lijf zo gunstig mogelijk in beeld te krijgen. Dat betekende veel werken met schaduw en de juiste camerastandpunten. En dan waren er nog de telkens oplopende kosten die ervoor zorgden dat de regisseur nieuwe hypotheken moest afsluiten en verschillende miljoenen eigen geld in het project moest steken. Het ontlokte hem de verzuchting dat de film niet over Vietnam ging, maar Vietnam zelf was.





Apocalyps Now is losjes gebaseerd op de roman ‘Heart of Darkness’ van Joseph Conrad. Hoofdpersoon is kapitein Benjamin L. Willard. Zijn opdracht is om per boot de rivier Nùng te bevaren vanuit Vietnam richting Cambodja. Daar leeft kolonel Walter E. Kurz verstopt in het regenwoud als een soort halfgod. Er zijn berichten over hem binnengekomen dat hij waanzinnig is geworden. De opdracht voor Willard is om de activiteiten van Kurt te beëindigen, zonder enig voorbehoud. De reis die Willard maakt, blijkt steeds meer een symbool te zijn voor de oorlog zelf. Waar het begin van hun boottocht nog redelijk overzichtelijk is, wordt de reis allengs gevaarlijker en raken Willard en de mannen die met hem meereizen steeds meer de grip op werkelijkheid kwijt. Het afzakken van de rivier is een afdalen in de diepste krochten van de menselijke psyche waar redelijkheid ver te zoeken is en zaken als diepe angst en complete gekte in alle hevigheid opborrelen.

dood en verderf

De eerste helft van de film is nog een redelijke standaard oorlogsfilm met enkele iconische scènes en uitspraken. Zo is er bijvoorbeeld een napalmaanval met helikopters op de monding van de rivier Nùng. Deze wordt geleid door luitenant-kolonel Bill Kilgore. Hij laat vanuit één van de helikopters een opera van Wagner klinken terwijl hij dood en verderf zaait en biedt na afloop één van Willards kameraden de mogelijkheid aan te surfen op de golven van een nu veilige zee. Enthousiast roept hij na de aanval uit: ‘I love the smell of napalm in the morning!’

Naarmate Willard dieper doordringt in onbekend gebied wordt de film ongrijpbaarder. Het is een wereld waarin de gangbare wetten van goed en kwaad of inschattingen van wat normaal en niet normaal is, niet meer van toepassing zijn. Daarmee is Apocalyps Now een afschrikwekkende en gruwelijke anti-oorlogsfilm geworden en tevens een eerbetoon aan alle mensen die daar hun leven gaven, of ze de oorlog nu overleefden of niet.

Samen met Apocalyps Now: The Final Cut verschijnt ook de korte documentaire Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalyps Now in de bioscoop. De Nederlandse oorlogsfotograaf Chas Gerretsen mocht in 1976 zes maanden lang fotograferen op de set van Apocalyps Now. Het is een mooi portret van enerzijds de fotograaf zelf, die als jonge Groningse jongen teveel vragen stelde en anders was. Hij paste niet in de omgeving waar hij opgroeide en trok de wereld in.

Anderzijds komt uit zijn verhaal opnieuw naar voren wat een complete chaos het maken van de film was. Over elkaar buitelende ego’s die in megalomaan en afwijkend gedrag niet voor elkaar onder wilden doen. Ontluisterend, maar Gerretsen kon ermee omgaan. In zijn eigen woorden: ‘Ik snap mensen niet, maar ze fascineren me wel.’

Apocalyps Now: The Final Cut

Regie: Francis Ford Coppola. Met Martin Sheen, Marlon Brando,

Robert Duvall, e.a. 183 minuten.

Kijkwijzer: vanaf 16 jaar.

In 23 bioscopen.

Dutch Angle: Chas Gerretsen

& Apocalypse Now

Regie: Baris Azman. Met Chas

Gerretsen, e.a. 32 minuten.

Kijkwijzer: vanaf 12 jaar.

In 12 bioscopen.