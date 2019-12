3 kerstfilms voor de goede verstaander

In een wereld die zo donker is, maakt het kleinste sprankje licht al een wereld van verschil. Na het Kerstdiner op de bank duiken om een goede film te kijken. Samen met vrienden of familie. Of liever alleen, weg van alle drukte.

De volgende drie filmtitels helpen om de donkere avonden van Kerst door te brengen met het Bijbelse kerstverhaal in het achterhoofd, dan wel in zeer directe zin dan wel meer voor de goede verstaander.

The Nativity Story

Te bekijken via New Faith Network en zeer goed verkrijgbaar via Marktplaats



The Nativity Story (2006): de lichtval verwijst naar Gods betrokkenheid op.de aardse geboorte van Jezus. - Jaimie Trueblood

The Nativity Story was de eerste film ooit die in première zou gaan in het Vaticaan. Het betreft dan ook een zeer sobere hervertelling van het Kerstverhaal, die grotendeels trouw blijft aan de gegevens zoals die in de Bijbelse evangeliën terug te vinden zijn. Dat dit niet bepaald een zoetsappig verhaal is, blijkt uit de eerste scène. Hierin is aandacht voor de kindermoord in Bethlehem. Het vervolg van de film is een stap terug in de tijd. Hoe kwam koning Herodes tot deze gruwelijke daad? Uiteraard heeft dit alles te maken met de geboorte van Jezus. De film volgt het, voor velen bekende, pad dat uiteindelijk zal leiden tot het bezoek door de magiërs. Hun zoektocht naar een pasgeboren koning wakkert Herodes’ woede aan, waarmee de cirkel van het verhaal rond is. Het maakt van The Nativity Story niet de meest verrassende kerstfilm, maar wel een kundig gemaakte. Daarnaast is het een welkom uitstapje voor wie eens iets anders wil na het verhaal vooral gehoord en gelezen te hebben.

The Lion, the Witch and the Wardrobe

Te bekijken via Disney+ en te huur via Pathé Thuis

Er is wat voor te zeggen om The Lion, the Witch and the Wardrobe met Kerst én Pasen te kijken. De symboliek van de film past misschien zelfs wel beter bij het laatste feest. Toch is de sfeer van de film uitermate kerstachtig te noemen. Het land achter de kledingkast waar Lucy Pevensie terecht komt is wit en koud. Slechts een eenzame lantaarnpaal schijnt wat licht in de duisternis. De Witte Heks heeft het koninkrijk Narnia betoverd. Het is altijd winter, maar het wordt nooit meer Kerst, zoals het in de film zelf gezegd wordt. De hoop is gevestigd op leeuw Aslan. Hij is de enige die de ban kan breken. De boekenserie die C.S. Lewis decennia geleden al schreef blijft tot de verbeelding spreken. Deze verfilming van het eerste deel doet in alle opzichten recht aan het verhaal. Veel humor, vol fantasie. Ook het beeld van Aslan als Christus blijft fier overeind. Ideaal kijkvoer voor de Kerstdagen en met Pasen gewoon nog een keer.

Children of Men

Te huur via iTunes en Google Play en goed verkrijgbaar via Marktplaats

Wie weg wil blijven van de valse kerstromantiek van lichtjes in de boom en lekker eten, vindt in Children of Men een uiterst rauw alternatief. Het is 2027 en de wereld is een bar oord geworden. Kinderen worden niet meer geboren en de jongst levende persoon – 18 jaar oud was hij – is overleden, zo laten de journaals weten. Hoofdpersoon Theo leeft zonder hoop in dit duistere tijdsgewricht. Alles kantelt als Theo via zijn ex-vrouw betrokken raakt bij een actiegroep die een jonge vrouw het land probeert uit te smokkelen. In alle gruizigheid, grofheid en geweld die de film voorschotelt, blijkt daar de kiem van hoop te liggen. De jonge vrouw is zwanger. Licht in de duisternis. Hoop in een hopeloze wereld. Children of Men is geen film die makkelijk wegkijkt, maar voor de goede verstaander is de diepere laag niet te missen. In een wereld die zo donker is, maakt het kleinste sprankje licht al een wereld van verschil. De kerstgedachte in optima forma. ■