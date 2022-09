Kim en haar varken verdienen een betere film dan M’n Beessie en ik

We zien een vrouw op haar knieën uit de achterbak kruipen. Ze heeft een kleed op de bodem gelegd. Vanachter een geparkeerde auto komt een varken aangekuierd. ‘Kom’, zegt de vrouw en gooit een koekje in de achterbak. Het varken klimt met behulp van een laatste zet van de vrouw in de auto.

Het is dit beeld en de vele andere scènes waarin de twee figureren die de documentaire van Johan Kramer moeten dragen. Voor de rest is de documentaire een saaie caleidoscoop van (bijzondere) huisdieren en hun verzorgers. Want terwijl het verhaal van Kim en haar varken Frans diepte krijgt en je hun unieke band meebeleeft, zijn de andere geportretteerde dieren en mensen minder uitgediept. Zo zien we onder meer een instagramkat, een verzamelaar van naaktkatt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .