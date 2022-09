Liefde kent geen leeftijd in positieve romantische komedie Ticket to Paradise

Goede vrienden Julia Roberts en George Clooney spelen in Ticket to Paradise voor het eerst samen in een romkom. Maar zijn ze daar nu, op hun 55e en 61e, niet te oud voor?

Niet als het aan Ol Parker ligt. De filmmaker heeft al diverse scenario’s geschreven die te genieten zijn voor meer dan een generatie. Zijn Mamma Mia!-musicals en The Best Exotic Marigold Hotel-films getuigen er ook van: je bent nooit te oud voor romantiek. Parker gebruikt de beste elementen uit zijn vorige films ook in Ticket to Paradise: niet alleen generatiekloof dichtende humor, maar ook een topcast op een exotische locatie met een swingende soundtrack.

Maakt Parker de verwachtingen waar? Het genoeglijke gekissebis en gesaboteer van Roberts en Clooney, die opnieuw ex-partners spelen, doet regelmatig denken aan Shakespeares Much Ado About Nothing en The Comedy of Errors.

Ze spelen de trotse ouders van Lily, die zojuist haar opleid..

