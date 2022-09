Documentaire over legendarische acteur Sidney Poitier: over de doden niets dan goeds?

Als jonge, charismatische acteur werkt hij zichzelf op van arme, ongeschoolde tomatenplukker in het familiebedrijf op de Bahama’s tot een van Hollywoods grootste zwarte rolmodellen. In 1964 speelt hij in Lilies of the Field een rondreizende klusjesman. Hij blijkt het antwoord op het gebed van kloosterzusters die een kapel willen laten bouwen in de woestijn.

Dat de Oscar voor beste acteur voor het eerst naar een zwarte acteur gaat, brengt de emancipatie in de jaren zestig in een stroomversnelling. Andere gekleurde acteurs zien de mogelijkheden van het pad dat Poitier hen is voorgegaan. In Sidney mogen Oscarwinnaars in zijn voetspoor, zoals Denzel Washington, Morgan Freeman en Halle Berry, vertellen hoe zij staan op de schoud..

