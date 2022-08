Is The Rings of Power de vervulling van Tolkiens droom of zijn nachtmerrie?

The Rings of Power is de allerduurste tv-serie aller tijden. Maakt deze Tolkiens majestueuze droom waar? Of wordt die wreed verstoord?

Veel Tolkien-fans wierpen de handschoen al in de ring na een teleurstellende trailer en een spraakmakend interview met actrice Sophia Nomvete. Tegenover PA Media roemde ze haar personage als ‘het gezicht van een noodzakelijke herijking van de balans’. Bedoelde ze daar de interraciale casting mee of het offeren van Tolkiens geest aan de moderniteit? En is het geldbeluste Amazon niet bij uitstek een ongeschikt bedrijf voor een adaptatie van literatuur die hebzucht bekritiseert?

De schat van de hebberige draak Smaug uit The Hobbit zou – naar een schatting van zakenblad Forbes – omgerekend 62 miljard dollar waard zijn. Dat betekent dat Amazon-baas Jeff Bezos maar liefst drie keer zo rijk is als Smaug. Uiteraard is Bezo..

