Regisseur docu The Princess: ‘Ook wij als publiek zijn medeplichtig bij het verhaal van Diana’

25 jaar na de schokkende dood van Prinses Diana is de fascinatie voor ‘The People’s Princess’ nog altijd groot. Donderdag verschijnt de documentaire The Princess in de bioscoop. Regisseur Ed Perkins: ‘Wat zegt Diana’s verhaal over ons? Hoe zijn wij medeplichtig?’

The Princess is niet bepaald de eerste film die over Diana verschijnt. Alleen vorig jaar was de prinses van Wales al te zien in speelfilm Spencer en de Netflixserie The Crown. Ook aan documentaires waarin koningshuisdeskundigen hun licht laten schijnen op het turbulente leven van Diana zijn er in overvloed. Inmiddels is toch wel alles gezegd over Diana? Volgens regisseur Ed Perkins blijft echter één kant van het verhaal stelselmatig onderbelicht: onze eigen rol in deze tragische geschiedenis. Door uitsluitend archiefmateriaal te gebruiken, probeert hij de camera om te draaien naar de kijker.

Voelde u de druk om iets nieuws toe te voegen aan de veelvoud aan films die er al zijn over Diana?

‘Jazeker, zelfs in ons eigen team heers..

