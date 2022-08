Verlangen naar de verdachte in de romantische thriller Decision to Leave

Onderaan een bergwand ligt een dode man. Is hij gevallen, gesprongen of geduwd? De onschuldig ogende weduwe lijkt weinig aangeslagen door de dood van haar man. Hae-joon, een werkverslaafde detective met slaapproblemen, duikt in het verleden van de vrouw.

Alle elementen van een klassieke ‘crime-noir’ zijn aanwezig in de Zuid-Koreaanse romantische thriller Decision to Leave. Want bijna vanzelfsprekend raakt de detective geobsedeerd door de vrouw die hij verdenkt van moord. Regisseur Park maakte harde, stijlvolle wraakfilms zoals Oldboy - die onlangs een heruitgave kreeg in de bioscoop -, Sympathy for Mr. Vengeance en de erotische thriller The Handmaiden.

Dat de film veel meer om het lijf heeft dan een doorsnee detectivethriller wordt direct duidelijk. Er bestaat geen twijfel dat hier een regisseur aan het werk is die zijn vak tot in de puntjes beheerst. De shots zijn prachtig gecomponeerd, vrijwel elke overgang tussen scènes is creatief en het verhaal wordt op een inventieve manier verbeeld..

