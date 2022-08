Wie is schuldig aan de dood van Diana?

Regisseur Ed Perkins besloot dit probleem in de documentaire The Princess op te lossen door Diana grotendeels uit haar eigen film te laten. Dat wil zeggen, de prinses van Wales is de hele film constant aanwezig: bekeken door de telelens van de paparazzi die elke (mis)stap van haar vastleggen, besproken door de mond van commentatoren in praatprogramma’s en door het grote publiek die van elk gerucht smult.

Inzicht in de psyche van de prinses geeft de film bewust niet. Daarvoor kun je bij een serie als The Crown of de briljante speelfilm Spencer terecht. In The Princess draait het niet om de vraag ‘wie was Diana?’, maar ‘hoe kijken wij naar Diana?’ Perkins kiest ervoor om in de film uitsluitend archiefmateria..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .