Bibberend en met hoogtevrees in een bioscoopstoel

Geconcentreerd zien we twee klimmers de stoffige rotswand van een berg op klimmen. Het is het pas getrouwde stel Becky en Dan. In de verzengende hitte zekert Dan hen steeds en moedigt zijn vrouw aan. We zien de duizelingwekkende diepte en het zweet dat van hen beiden af gutst. Op een relatief veilige plek aangekomen plagen ze elkaar.

Dan draait de camera naar boven en zien we hoe hun beider vriendin Hunter zonder touw als een berggeit naar boven klimt. Zat je door de hoogte al ongemakkelijk in je stoel, haar capriolen zorgen ervoor dat je de armsteunen stevig vasthoudt.

Dit alles is nog maar de opmaak van de lowbudgetfilm Fall. De film heeft als doel om hoogtevrees voor de kijker zo voelbaar mogelijk te maken en vindt daarvo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .