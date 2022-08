is de neerwaartse spiraal van het monster van verslaving te doorbreken?

Someone you Love (beeld rolf konow, septemberfilm)

Een interview breekt hij geïrriteerd af, zijn manager laat hij een verlaten kasteel huren en geen hotelkamer, omdat hij graag alleen is. En als zijn dochter Julie bij hem langskomt biedt hij haar een kopje koffie aan in plaats van de tafel voor haar te dekken. Is de roem singer-songwriter Thomas Jacob naar het hoofd gestegen of heeft een verleden van mislukte relaties en verslavingen deuken geslagen in zijn sociale vaardigheden?

Die dochter komt niet voor niks op bezoek bij Thomas. Eerst heeft ze geld van haar vader nodig, korte tijd later vraagt ze of hij meerdere weken op haar 11-jarige zoon Noa kan passen. Ze gaat naar een kliniek om van haar cocaïneverslaving af te komen.

Opeens moet de onaantastbare rockster ruimte in zijn agend..

