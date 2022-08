Betekent je man verliezen ook jezelf kwijtraken? In de film After Love wel

Mary ontdekt na een lang, liefdevol huwelijk dat haar man Ahmed ook een relatie met een andere vrouw had. Haar zoektocht naar antwoorden geeft After Love op delicate wijze vorm.

Zo abrupt kan het afgelopen zijn: zestiger Mary zet een kop thee voor haar en haar man – het typisch Britse wolkje melk mag niet ontbreken – en als ze aankomt in de woonkamer zit hij dood op de bank. Tieners waren ze toen ze elkaar leerden kennen. Hij een moslim van Pakistaanse afkomst en dus bekeerde ze zich tot de islam toen ze trouwden. Fahima Hussain werd haar naam, zo’n veertig jaar lang.

Wat blijft er echter over van die identiteit nu de man voor wie ze het deed er niet meer is? De woorden van het dagelijkse gebed stokken in haar keel. Maar meer nog is ze overrompeld als ze in de spullen van Ahmed sporen vindt van een ander leven. Als schipper voer hij heen en weer tussen Calais en Dover en aan Franse zijde blijkt een vrouw te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .