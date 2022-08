Vrouwen op de vlucht

De telefilm Along the way biedt een bijzonder en genuanceerd inkijkje in het leven van twee jonge Afghaanse vrouwen tijdens hun vlucht naar Europa.

Zeker het begin van Along the way doet aan als een documentaire. De setting is een tent in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Er wordt een doek opgehangen en vervolgens vertellen verschillende vrouwen, terwijl ze worden gefilmd, zittend voor dat doek het verhaal van hun vlucht.

Maar Along the way is geen documentaire, maar een speelfilm, fictie dus. Al is het scenario wel degelijk gebaseerd op waargebeurde verhalen, namelijk die van de hoofdrolspelers, vermengd met die van andere vrouwelijke vluchtelingen.

De hoofdrolspelers, de eeneiige tweeling Malihe en Nahid Rezaie, zijn amateur-acteurs. Regisseur Mijke de Jong, die vorig jaar voor haar oeuvre het Gouden Kalf voor de Filmcultuur kreeg, ontmoette hen toen ze ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .