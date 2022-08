Steeds hoger, sneller, extremer in animatiefilm over Mount Everest

Afgelopen vakantie staarde ik vanaf een kilometers hoge berg de diepte en de verte in. Het uitzicht was overweldigend en door wat hoogtevrees ook best beangstigend. Wat ik toen niet had kunnen vermoeden is dat animatiefilm Le Sommet des Dieux een soortgelijk gevoel zou veroorzaken. Toch zijn de verwikkelingen van fotograaf Fukamachi – hij fotografeert hoe anderen bergen bedwingen – dusdanig geloofwaardig in beeld gebracht dat je regelmatig de adem even inhoudt.

Het verhaal, gebaseerd op een manga (de Japanse versie van een stripverhaal) van de tekenaar Jiro Taniguchi, begint bij de Engelse bergbeklimmer George Mallory. Deze leefde werkelijk en stierf tijdens een beklimming van de Mount Everest in 1924. Of hij de top bereikte is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .