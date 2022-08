Regisseur Wolfgang Petersen hechtte aan rechtgeaarde helden en duidelijke scheidslijnen tussen goed en fout

Regisseur Wolfgang Petersen, afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden, vergat nooit de allereerste Amerikaanse vertoning van Das Boot, in 1982. Hoe het publiek in Los Angeles luid applaudisseerde toen bij aanvang van zijn West-Duitse oorlogsklassieker in beeld verscheen dat er van de 40.000 Duitse duikboot-bemanningsleden 30.000 omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo was het sentiment: dode Duitsers, dat was iets goeds.

Maar na afloop van Petersens meesterlijk claustrofobisch in beeld gebrachte film over de bemanning van de U-96-onderzeeër, naar de autobiografische oorlogsroman van Lothar-Günther Buchheim, volgde een staande ovatie van de Amerikanen. ‘Het vijandige publiek maakte een draai’, zei de regisseur er later over. En leek zich zelfs te kunnen verplaatsen in ‘de nazi’s’, die in hun onderwaterdoodskist een verloren strijd voeren, en in de film ook lang niet allemaal fan van de Führer blijken.

Das Boot, een loeispannende thriller zonder goede afloop, was ook een getuigenis van het gebrek aan ideologische beleving van de onderzeetak van de Duitse Kriegsmarine. Gefilmd met een revolutionair camerasysteem voor de krappe ruimte door de Duitse ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .