Welke goede (en slechte) films zijn er deze week nieuw in de bioscoop?

Stoeien met een boze leeuw, religieuze normen die in vrijheid vrouw-zijn verhinderen, en een aanklacht tegen de doodstraf. Deze films bespreken we deze week in het Nederlands Dagblad.

In vrijheid vrouw zijn wordt in Clara Sola verhinderd door beknellende religie ☠☠☠✩✩

De natuur heeft in de film Clara Sola een bevrijdende weidsheid, terwijl de uit religie voortvloeiende normen steeds verder beknellen.

Clara is veertig jaar, maar zwakbegaafd, en dus wordt haar leven bepaald door de mensen om haar heen. Met name haar moeder gaat daar ver in. Ze ervaart een gave bij Clara. Via haar kan de maagd Maria genezing en bevrijding uitdelen aan mensen in nood. Ze onthoudt haar dochter echter een eenvoudige operatie die haar af zou kunnen helpen van een kromme rug.

Een tweede tegenstelling in het verhaal komt tot uiting tussen de levens van Clara en haar 15-jarige nichtje Maria.

Waar Maria de liefde en het leven vrijuit kan..

