In vrijheid vrouw zijn wordt in Clara Sola verhinderd door beknellende religie

Krachtig wordt dat verbeeld in het openingsshot waarin Clara reikt naar Yuca, het witte paard waarmee ze een diepe verbondenheid voelt. Het lukt haar niet het dier aan te raken, want voorbij de palen met paarse linten mag ze van haar moeder niet komen.

Clara is veertig jaar, maar zwakbegaafd, en dus wordt haar leven bepaald door de mensen om haar heen. Met name haar moeder gaat daar ver in. Ze ervaart een gave bij Clara. Via haar kan de maagd Maria genezing en bevrijding uitdelen aan mensen in nood. Ze onthoudt haar dochter echter een eenvoudige operatie die haar af zou kunnen helpen van een kromme rug.

Een tweede tegenstelling in het verhaal komt tot uiting tussen de levens van Clara en haar 15-jarige nichtje Maria.

Waar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .