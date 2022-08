Idris Elba stoeit met een boze leeuw in matige thriller Beast

Een film met Idris Elba is natuurlijk een must-see. De acteur is bekend van zijn rol als de Noorse god Heimdall in de Marvel-films en speelt als gelijknamige rechercheur de hoofdrol in de veelbekroonde serie Luther. In de nieuwste film van de IJslandse regisseur Baltasar Kormákur, Beast, komt Elba echter geen enkel moment goed uit de verf.

Het dunne verhaal helpt hier ook niet aan mee. Idris Elba speelt Nate, die samen met zijn twee dochters vanuit Amerika het Afrikaanse geboortedorp van zijn recentelijk aan kanker overleden vrouw bezoekt. Ze verblijven bij zijn studievriend Martin die hier opzichter is. Als anti-stroper heeft hij zijn handen al vol, maar een leeuw op oorlogspad maakt de vakantie tot een avontuur op leven en dood. De bloe..

