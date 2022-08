Leven met een bipolaire vader in de invoelende film Les Intranquilles

De vorige film van Joachim Lafosse, Continuer, onderzocht de relatie tussen een moeder en haar zoon, maar verzandde door een gebrek aan aanknopingspunten tot een film waar je maar lastig in kon komen, laat staan dat meeleven mogelijk was. Hoe anders is dat bij zijn nieuwste werk! Al in de eerste scène grijpt het verhaal je bij de kladden, om je vervolgens niet meer los te laten.

Een vader, genaamd Damien, vaart met zijn jonge zoon Amine in een motorboot. Opeens besluit hij te stoppen, draagt het stuur over aan de jongen en springt zelf overboord om naar de kust te zwemmen. Het jochie moet zichzelf maar zien te redden, vader denkt wel dat hij dat kan. Het lukt inderdaad, maar vervolgens zitten hij en zijn moeder nog tijden te wachten..

