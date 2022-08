Wil de echte moeder opstaan?

In een soortgelijk opvanghuis in Buenos Aires werkte regisseur Maura Delpero vier jaar lang. Het verschafte haar beelden die in de film terugkeren: de rustig door de gangen stappende nonnen in opvallend contrast met de kamers waar jonge moeders samen met hun kinderen leven, terwijl aan de muur posters van popsterren hangen. Twee van zulke tienermoeders volgt Maternal: de bedachtzame Fatima, in verwachting van de tweede, en de vrijgevochten Luciana, die niet weet te kiezen tussen haar vriendje met losse handjes en haar dochtertje Nina. Een zekere spanning ontstaat als de Italiaanse Paolo arriveert met het verlangen zich in te laten wijden in de kloostergemeenschap. Anders dan de andere nonnen is ze van de leeftijd van Fatima en L..

