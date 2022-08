Deze nieuwe films en series keken we deze week op het grote en kleine scherm

Heldhaftige huisdieren, een waanzinnige treinrit waar niet iedereen in zal checken, en vijf sterren voor een serie die de scalpel, maar niet de strijdbijl, zit in het Mormoonse geloof. Deze serie en drie film bespreken we deze week in het Nederlands Dagblad.

Andrew Garfield speelt opnieuw een religieuze rol in Under the Banner of Heaven (beeld the walt disney company)

Under the Banner of Heaven fileert religie met de scalpel in plaats van de strijdbijl

☠☠☠☠â˜

Milde smaad in de media zijn mormonen wel gewend. Under the Banner of Heaven houdt echter geen lachspiegel voor, maar schetst een pijnlijk portret dat tot nadenken stemt – ook voor andere gelovigen.

De herkenbaarheid en opgeruimdheid van de missionarissen maakt hun religie niet alleen gemakkelijk te omarmen, maar ook een populair onderwerp van entertainment. Vaak met milde satire, zoals in de grofgebekte animatieserie South Park of de maar liefst negen Tony Awards winnende theatermusical The Book of Mormon.

In Under the Banner of Heaven gaat het er anders aan toe. Deze miniserie van Dustin Lance Black is gebaseerd op het gelijknamige bo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .