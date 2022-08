Deze vijfsterren-serie fileert religie met de scalpel in plaats van de strijdbijl

Milde smaad in de media zijn mormonen wel gewend. Under the Banner of Heaven houdt echter geen lachspiegel voor, maar schetst een pijnlijk portret dat tot nadenken stemt – ook voor andere gelovigen.

Mormonisme is naar schatting de snelst groeiende religie in de VS. Door de actieve missie kan het speciaal op Amerika gerichte geloof ook daarbuiten op steeds meer populariteit rekenen. In Nederland zijn er ruim negenduizend mormonen, of – zoals ze zichzelf noemen – ‘heiligen der laatste dagen’ (HLD).

De herkenbaarheid en opgeruimdheid van de missionarissen maakt hun religie niet alleen gemakkelijk te omarmen, maar ook een populair onderwerp van entertainment. Vaak met milde satire, zoals in de grofgebekte animatieserie South Park of de maar liefst negen Tony Awards winnende theatermusical The Book of Mormon.

Soms wat ongemakkelijker, zoals in de Emmy-genomineerde serie Big Love (2006-2011). Daarin staat niet een gewon..

