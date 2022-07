Je hebt wat eelt op de ziel nodig voor de film ‘The black phone’

Qua uiterlijk lijkt hij sprekend op de jonge Stephen King en ook qua schrijfstijl valt de appel niet ver van de boom. Na bovennatuurlijke filmadaptaties als Horns en In the Tall Grass ontfermt nu Scott Derrickson zich over een van Hills korte verhalen. Als overtuigd christelijke regisseur breekt Derrickson al jaren een lans voor de kracht van reli-horror, met The Exorcism of Emily Rose en Deliver Us from Evil als voorlopige hoogtepunten. Om zich aan The Black Phone te kunnen wijden, liet Derrickson zelfs de regie van het tweede deel van Docter Strange schieten. Dat belooft wat.

Qua heftigheid overtreft het verkozen alternatief Marvels al redelijk duistere stripverfilming met gemak. Toch is Derricksons resultaat niet alleen de moeite ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .