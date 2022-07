Op zoek naar welke mens je wil zijn in Un Autre Monde

Ben ik wel de mens die ik zou willen zijn? Om die vraag cirkelt uiteindelijk de hele film. Centraal in Un Autre Monde staat Philippe Lemesle. Als directeur van een fabriek in huishoudelijke apparatuur-onderdelen zit hij zich voortdurend tussen twee vuren.

Aan de ene kant zijn dat zijn werknemers. Op de werkvloer werken zij zich een slag in de rondte. Eigenlijk zijn hun pauzes te kort en is er vanwege de tijdsdruk net te weinig tijd om alle veiligheidsvoorschriften goed in acht te nemen. Toch gaan ze door. Aan de andere kant zijn er hoger geplaatsten. Philippe is slechts directeur over één fabriek, maar boven alle fabrieken in Frankrijk staat weer een andere baas en ook zij heeft een baas tevreden te houden.

De Franse vestigingen zijn onderdeel van een Amerikaanse multinational. Er worden eisen gesteld: meer produceren met minder mensen. Alle creatieve pogingen daar onderuit te komen, worden in een ‘videocall’ van tafel geveegd. Luister, zegt de Amerikaan op het scherm, er is slechts ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .