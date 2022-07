The Gray Man is een bomvolle actiefilm zonder tijd voor verhaal

Na een reeks succesvolle Marvel-kaskrakers, weten de broers Anthony en Joe Russo met The Gray Man een overtuigende spionage-actiefilm neer te zetten. De boekverfilming zit van het begin tot het einde bomvol actiescènes die slechts heel korte intermezzo’s kennen, zodat de kijker even op adem kan komen.

Het koortsachtige laat je bijzonder goed meeleven met de hoofdpersoon: Six. Grappend stelt hij dat hij zo heet omdat 007 al vergeven was. Toch is dit niet de eerste verwijzing naar andere beroemde spionnen en hebben de broers hun best gedaan om The Gray Man zo stevig in het genre te verankeren.

Six heette in een vorig leven Court Gentry en werd door de CIA in de gevangenis gerekruteerd om een superspion bij de ultrageheime afdeling Sierra te worden. Gentry’s verleden komt een paar keer terug, maar is misschien het minst sterke gedeelte van de film. Ryan Gosling doet zijn best om hier nog wat van te maken, maar het verklaart te weinig van de hoofdpersoon en geeft ook nauwelijks extra gevoelsdiepte.

Dat hoeft ook niet per se: dit soort..

