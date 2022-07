De 90-jarige die op reis ging om een wens te vervullen

In veel roadmovies gaat de reis van de ene kunst van de Verenigde Staten naar de andere. In het Verenigd Koninkrijk is zo’n reis bijzonderder, zeker voor een negentigjarige.

Al in de eerste minuten laat de Pixar-film Up (2009) tranen vloeien. De oude baas die in de animatie centraal staat, begint daarna de reis van zijn leven. Datzelfde geldt voor The Last Bus, al volgt hier een realistische reis. Thomas en Mary Harper zijn in 1952 gelukkige jonggehuwden, maar vanwege een (dan nog niet gespecificeerd) levensdrama gaan ze daar zo ver mogelijk vandaan wonen. Per bus reizen ze van het uiterste zuidwesten van Cornwall naar het noordoosten van de Schotse Hooglanden, waar ze samen oud worden.

Als Mary overlijdt, wil Thomas via dezelfde busroute terugkeren om de laatste wens van zijn vrouw te vervullen. Een reis die bijna een derde beslaat van het oversteken van de VS. Thomas lijkt kras, maar gaandeweg blijkt ook zi..

