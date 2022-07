Speak No Evil dwingt je diep in het duister te kijken, maar waarom?

Het voornemen van regisseur Christian Tafdrup was om ‘de meest brute Deense film ooit’ te maken. Daarin is hij geslaagd. Hoe verder je wordt meegenomen in het verhaal, hoe meer de spanning onder je huid kruipt.

Christian Tafdrup ging als kind met zijn ouders op vakantie. In de warme zomerzon was het leven goed en ze genoten van het gezelschap van andere vakantiegangers. Soms leidde het zelfs tot bezoekjes aan deze nieuw gemaakte vrienden een tijd later. Eén keer ging dat mis. Weg uit de idyllische vakantiesituatie bleken deze mensen een stuk minder aangenaam gezelschap. Het werd een ongemakkelijk weekend. Toen hij zelf, na een vakantie in Toscane, uitgenodigd werd door een Rotterdams stel, besloot hij zo wijs te zijn niet in te gaan op deze vraag. Het vormde wel de kiem voor Speak No Evil waarin hij het onaangename van zo’n geforceerd bezoekje tot in het uiterste doortrekt. Het resultaat: een regelrecht horrorscenario. De Nederlanders ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .