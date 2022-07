Een big die Babe doet vergeten. De film ‘Knor’ is prachtig gemaakt

De vrolijke familiefilm Knor legt de vraag onomwonden op tafel: is het varken een toekomstige worst of een vriend om te koesteren voor het leven?

Het is natuurlijk typisch Nederlands: van die eigenzinnige jeugdboeken. Hetzelfde geldt voor De wraak van Knor uit 2010 van Tosca Menten (vooral bekend door haar reeks over Dummie de Mummie). In plaats van een lieve opa is de grootvader van Babs een egocentrische slager. Een schattig biggetje als verjaardagscadeau voor zijn kleindochter krijgt de beste zorg, maar dat is alleen omdat hij ziet welke prachtige worsten hij van Knor kan maken. Het doel? Worstenmaker van de eeuw worden.

In de verfilming van Mascha Halberstad lijkt opa lange tijd een lieve, oude man. Na jaren komt hij opeens terug uit Amerika. Hij begeleidt zichzelf op de banjo en zingt vrolijke liedjes over spelen, eten en slapen. Dat is alles wat Knor, het biggetje dat hij Bab..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .