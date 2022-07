Zoektocht naar een wonder voor een doodgeboren kind in Piccolo Corpo

In het trage, zorgvuldige drama Piccolo Corpo zoekt een jonge moeder naar een plek voor haar doodgeboren dochter om in vrede te rusten.

Regisseur Laura Samani kende de verhalen. Plekken waar wonderen verricht zouden worden aan doodgeboren kinderen. Eén ademteug zou voldoende zijn: om het kind te kunnen dopen, een naam te geven en van een laatste rustplaats te voorzien. Vaak waren het de vaders die zo’n reis ondernamen, maar in de film die ze voor ogen had werd het een jonge vrouw, Agata. Voor de eerste keer moeder, levend in een besloten vissersgemeenschap aan de Italiaanse kust.

Onverzettelijk als het leven dat ze negen maanden droeg naamloos in ongewijde aarde dreigt te verdwijnen. Ze verzet zich tegen conventies en verwachtingen. Draagt haar kind mee in een houten kistje, met touwen op haar rug gehangen. Niemand weet wat ze met zich meedraagt, maar iedereen ziet ..

