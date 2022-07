Vijf sterren voor Mass: ‘Hoe geef je woorden aan wat onzegbaar is?’

Vier ouders gaan in één kamer in gesprek over hun kinderen. De één doodde de andere in een school shooting. De spanning in dit minutieus geacteerde drama is om te snijden.

De setting is een kerkgebouw. Een vrouw drentelt ongemakkelijk heen en weer. Staat even stil om te luisteren naar een jongetje dat pianoles krijgt in de kerkzaal. Overlegt met een jonge man. Samen zetten ze in een van de ruimtes van de kerk een tafel en wat stoelen klaar. In een hoek van de kamer worden wat versnaperingen, flesjes water, een doos met tissues uitgestald. Ze is duidelijk zenuwachtig voor de komst van twee echtparen die het gesprek met elkaar zullen aangaan in de ruimte die zij zo zorgvuldig heeft ingericht.

Een zelfde spanning is zichtbaar op de gezichten van de vier gasten als die arriveren. Wie gaat waar zitten, hoe begin je met dit onmogelijke gesprek? Koetjes en kalfjes? Onschuldige wederwaardigheden uitwisselen? ..

