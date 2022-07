Iedereen kent Charlie Chaplin, maar wie was hij nu echt?

Wat een heerlijk lichtvoetige documentaire is The Real Charlie Chaplin. Ook al was het leven van Charlie Chaplin vaak het tegengestelde, de ongecompliceerde manier waarop het getoond wordt, maakt het nieuwste werk van documentairemakers Peter Middleton en James Sinney een genot om te zien.

De documentaire opent met een citaat van Chaplins vriend Max Eastman: ‘Enjoy any Charlie Chaplin you have the good luck to encounter. But don’t try to link them to anything you can grasp. There are too many of them.’ Dit citaat is leidend voor de rest van de documentaire: al die verschillende beelden van Chaplin: wie was hij nu echt?..

