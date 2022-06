Aangrijpende armoede in de documentaire A Thousand Fires

Met A Thousand Fires krijgen we een gedetailleerd inkijkje in het leven van een Myanmarees echtpaar. Hoewel de documentaire al snel duidelijk maakt dat hun cultuur ver van ons afstaat, is de zorg voor hun kinderen bijzonder herkenbaar.

Filmmaker Saeed Taji Farouky maakte al eerder documentaires waarin hij zijn hoofdpersonen dicht op de huid zit. In A Thousand Fires is dat niet anders: we zitten aan tafel als de familie met elkaar eet, hangen samen in hun twee stoelen, raken net als zij met olie besmeurd of kijken mee naar een voetbalwedstrijd. Die nabijheid zorgt ervoor dat ondanks het cultuurverschil je je al snel thuis voelt bij Twe Tin en Thein Shwe, de twee ouders.

Hun armzalige leven bestaat uit de zorg voor hun drie kinderen en het handmatig oppompen van olie uit hun zelf gegraven boorput. Die boorput wordt echter steeds minder productief en tot overmaat van ramp lijkt de motor om de olie omhoog te pompen ook elk moment de geest te kunnen geven. Naast deze zorgen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .