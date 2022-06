Vier succesvolle turnsters vertellen in documentairereeks over hoe ze slachtoffer werden van machtsmisbruik

De opening van de documentairereeks De Gouden Lichting is ontroerend. Jonge meisjes van een jaar of zeven in een turnpakje lopen zo gracieus mogelijk door de gymzaal. Ze doen een split en mooie turnpasjes, ze doen hun uiterste best op de oefeningen. Aan alles zie je dat turnen hun passie is. Hun meisjesdroom is de beste turnster van de wereld worden, dat willen ze alle vier.